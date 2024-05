Riassunto | L’Empire State Building stringe una partnership con WhatsApp e il team di F1 Mercedes-AMG PETRONAS per produrre un dinamico spettacolo di luci - una corsa dimostrativa in Fifth Avenu - esclusive pop-up e altro ancora

Inagurata il 21 marzo a New York City la campagna Star Wars “March to May the 4th”, con l’annuncio di tanti nuovi prodotti dedicati alla saga, tra cui giocattoli, abbigliamento, accessori, articoli da collezione e altro ancora. La campagna è partita con uno speciale takeover dell’Empire State ...

Leggi su (funweek)

Inagurato il 21 marzo a New York City la campagna Star Wars “March to May the 4th”, con l’annuncio di tanti nuovi prodotti dedicati alla saga, tra cui giocattoli, abbigliamento, accessori, articoli da collezione e altro ancora. La campagna è partita con uno speciale takeover dell’Empire State ...

Leggi su (funweek)