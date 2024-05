Speed 01 05 2024 E abbiamo i 2 finalisti

Giunto fino alla fine della contesa ed eliminando come ultimo avversario IVAR, Bronson Reed è riuscito a trionfare all’interno di una nuova edizione della André The Giant Memorial Battle Royal. YOUR WINNER! @BronsonISHERE!#SmackDown pic.twitter.com/K5kgOxeVtG— WWE on FOX (@WWEonFOX) ...

L’ultimo Raw prima di Wrestlemania XL è alle porte. Un sold-out Barclays Center di Brooklyn, New York, vedrà quindi l’arrivo di The Rock e Roman Reigns, con tanto di assenza di pubblicità per la prima ora di trasmissione. Ma non solo, visto che la WWE ha confermato un Rematch per Sami Zayn ...

