Palazzo Dugnani - un trionfo di barocco

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Considerato uno degli edifici più belli della città di Milano, l’affascinantevanta una splendida facciata restaurata in stile rococò e maestose sale interne riccamente decorate, che seguono invece i dettami del. È un vero gioiello, che attualmente ospita alcune istituzioni ed è di solito chiuso al pubblico. Tuttavia, in occasione di eventi speciali e di mostre temporanee, i visitatori possono ammirare i suoi splendidi interni. Scopriamo qualcosa in più su questo capolavoro architettonico. Dove si trovaSiamo nel cuore della città di Milano, dove sorgono alcuni degli edifici urbani più iconici del nostro Paese. Il meravigliososorge lungo via Manin, dove si trova il suo ingresso principale. Tuttavia, la facciata ...