Transporter 3 - la clamorosa profezia politica nascosta nel film

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (3) A differenza di quanto avveniva negli anni roventi del berlusconismo, la campagna elettorale per le Europee sembra non attizzare particolarmente l'opinione pubblica. I talk politici sono sì in crescita, in primis DiMartedì e Otto e mezzo nettamente leader di fascia, ma siamo lontani dai livelli dell'era in cui c era Silvio, autentico toccasana per i format d'opposizione che allora superavano stabilmente la doppia cifra. Il fenomeno che invece andrebbe studiato è l'impatto di alcuniinfarciti di richiami politici, per lo più trasmessi da Italia 1. Lunedì la proiezione in prima serata della pellicola3 adombrava profetici riferimenti all'attualità. Frank Martin, specialista in “consegne pericolose”, ...