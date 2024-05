Roma e Bayer - un anno dopo è cambiato tutto | più consapevolezza e gol per Xabi Alonso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) Forse è nato proprio in quel frustrante assalto impantanato sullo 0-0 contro ladi Mourinho lo storicoLeverkusen di. La delusione per l’eliminazione alle porte della finale di Budapest, unita alladi una prestazione importante, ha rappresentato il viatico per una nuova rivoluzione da zero, senza le scorie di quel penultimo posto ereditato dal tecnico spagnolo, capace di costruire la squadra perfetta dalle fondamenta di una rosa composta da calciatori ancora non sbocciati del. UnLeverkusen tornano a sfidarsi in semifinale di Europa League, ma in un. Non c’è più Josè Mourinho, che ...