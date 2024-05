Ricatto alla Juventus - caos in curva | la sentenza della Corte d' Appello cambia tutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sono state aumentate ddidi Torino le condanne per cinque esponentitifoseria organizzataprocessati nell'inchiesta Last Banner. I giudici hanno ricalcolato la pena complessiva per Dino Mocciola a otto anni di carcere (a fronte dei quattro anni e dieci mesi inflitti in primo grado). Per Salvatore Cava, Sergio Genre, Umberto Toia e Giuseppe Franzo le condanne sono rispettivamente a quattro anni e sette mesi, quattro anni e sei mesi, quattro anni e tre mesi, tre anni e undici mesi di reclusione. Il processo riguardava quelle che secondo l'accusa furono le pressioni esercitate dnei confrontisocietà durante la stagione 2018-19. Intemperanze, scioperi del tifo e cori razzisti ...