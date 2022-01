Tennis | in manette lo stalker di Raducanu | si è introdotto tre volte nella sua casa

(Di sabato 29 gennaio 2022) La polizia inglese ha arrestato Amrit Magar, 35enne che risponde al nome dellodellata Emma. L’uomo, sposato, si è invaghito della giovane britannica al punto da introdursi ben tresua abitazione.prima occasione ha lasciato un biglietto, scrivendo che la 19enne ‘merita di essere amata‘. La seconda volta ha invece lasciato una mappa, indicando tutta la strada fatta per arrivar fin lì.terza e ultima, infine, ha rubato una scarpa situata fuori la porta, pensando che fosse dellata. In realtà era del padre Ian, che grazie alle telecamere di sorveglianza ha riconosciuto l’uomo, segnalandolo alle forze dell’ordine. Magar, disoccupato, è stato ritenuto colpevole ed è in attesa di scoprire la sua ...

Advertising

sportface2016 : Tennis, in manette lo stalker di #Raducanu: si tratta di un 35enne, sposato, che si è introdotto per ben tre volte… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis manette

Eurosport IT

Un hotel in cui ogni spostamento si fa con leai polsi. Questa è la vita di Mehdi da 9 anni a questa parte. Ma solo adesso, grazie all'arrivo dell'illustre ospite nelle stanze dell'hotel da ...Ultimamente è stato rinvenuto anche un focolaio di Covid tra gli ospiti e sono scoppiati degli incendi con i detenuti portati via in. Djokovic in campo è un testardo che non molla e si sta ...E' stato arrestato lo stalker della tennista Emma Raducanu. Si tratta di un 35enne, sposato, che si è introdotto tre volte nell'abitazione della giocatrice britannica.Domenica sera, un'auto procede su via Tolmino ; alla vista di una pattuglia di polizia proveniente nel senso di marcia opposto, svolta repentinamente in via Renier. I poliziotti del Commissariato San.