Salvini dopo il crac Casellati: 'Stiamo lavorando per una presidente donna' (Di venerdì 28 gennaio 2022) dopo la sciagurata operazione Casellati il capo della Lega continua a far finta che le sorti del Quirinale dipendano da lui che nemmeno più il centro - destra segue visti i franchi tiratori che hanno ...

fattoquotidiano : La Russa (Fdi): “#Belloni per Meloni va bene” Ecco cosa sta accadendo: - fattoquotidiano : QUIRINALE / ULTIM'ORA Conte: “Stiamo lavorando per avere una presidente donna” Ecco cosa sta accadendo:… - fattoquotidiano : “LAVORIAMO PER UNA PRESIDENTE DONNA”. L’annuncio di Salvini, la conferma di Conte: l’ipotesi è Elisabetta #Belloni.… - bb91687509 : RT @il_cappellini: Incredibilmente, al termine di una giornata rovinosa dopo la quale un leader normale avrebbe dovuto mettere le dimission… - efferenga : RT @il_cappellini: Incredibilmente, al termine di una giornata rovinosa dopo la quale un leader normale avrebbe dovuto mettere le dimission… -