Quirinale | il centrodestra punta su Casellati Letta | Conte | Speranza | grave errore Da oggi due votazioni al giorno

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Pd, M5S e Leu non partecipano alla prima chama. Notte di telefonate, accelerazioni e frenate. Ilsceglie la presidente del Senato, il centrosinistra ribadisce un netto no.: forse ho sbagliato a fidarmi. Renzi non esclude un Mattarella bis

Il Sole 24 ORE

Una decisione che tende a complicare le mosse di Matteo Salvini e di tutto ilche oggi va alla conta per ilportando in Aula il nome di Elisabella Casellati . "Un onore ...Il vertice notturno delsi è concluso con un mandato chiaro a Matteo Salvini: indicare un nome di area per provare la conta in Aula e dare una "spallata" alla corsa al. E il nome è stato deciso: la ...Era stata tenuta fuori dalla terna iniziale proprio per non bruciarla. E ora rispunta fuori, quello di Elisabetta Casellati è il nome scelto dal centrodestra alla quinta chiama per l’elezione del Pres ...Da oggi, venerdì 21 gennaio, ci sarà la doppia votazione alla Camera per l’elezione del Presidente della Repubblica. L’eventuale secondo scrutinio, quindi, si svolgerà alle 17, se lo spoglio terminerà ...