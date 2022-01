Donatella Versace e il triangolo fashion con le sorelle Hadid

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Sono due famiglie che si uniscono quelle rappresentate nella campagnaper la primavera-estate 2022. I, appunto, e gli. Nelle immagini leGigi e Bellaabbracciano la loro “madrina”, in undi moda ormai consolidato. Tre donne forti, magnetiche e indipendenti unite da un sentimento profondo. Irraggiungibili ma “umane” Gigi e Bellaposano nella campagnaPer la nuova adv campaign il duo di fotografi Mert Alas e Marcus Piggott ha preso ispirazione dal vasto patrimonio di immagini della maison, concentrandosi in particolare sulla serie di fotografie realizzate da Richard Avedon. Con protagoniste le supermodelle degli anni Novanta, da Claudia ...

winwinsolution_ : Donatella ATE - ardorianliving : donatella versace - nicolllepx : RT @mitchomezzomo: Nova campanha da Versace com a Bella, Gigi e a Donatella! - MariatheAlmeida : RT @mitchomezzomo: Nova campanha da Versace com a Bella, Gigi e a Donatella! - zazoomblog : Donatella ruba la scena a Gigi e Bella Hadid nel nuovo adv Versace - #Donatella #scena #Bella #Hadid #nuovo -

Ultime Notizie dalla rete : Donatella Versace

Gigi e Bella hanno posato per la nuova campagna con, la Chief Creative Officer della maison . A immortalare il trio i fotografi Mert Alas e Marcus Piggott, che hanno preso ...Non è la prima volta che Gigi Hadid e la sorella posano per. Sono anni chele sceglie come volti del marchio, diventando ormai parte di una grande famiglia allargata . Alla quale, ...Versace posa per Versace. Il direttore creativo Donatella Versace appare nella nuova campagna del brand per la collezione primavera/estate 2022.Donatella Versace sceglie le due sorelle top model per la campagna Primavera Estate 2022 dedicata al concetto di famiglia, che secondo la stilista ...