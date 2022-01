Vaccini, ecco cosa può succedere al ciclo mestruale (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il ciclo mestruale può subire lievi alterazioni soprattutto dopo la seconda dose del vaccino anti-Covid con un ritardo medio inferiore alle 24 ore ma che torna normale il mese successivo: ecco i test Leggi su ilgiornale (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ilpuò subire lievi alterazioni soprattutto dopo la seconda dose del vaccino anti-Covid con un ritardo medio inferiore alle 24 ore ma che torna normale il mese successivo:i test

Advertising

sole24ore : ?? Indennizzi per i #vaccini #Covid, stanziati i fondi: ecco chi potrà richiederli. Il diritto al risarcimento per t… - lyllalara : RT @sole24ore: ?? Indennizzi per i #vaccini #Covid, stanziati i fondi: ecco chi potrà richiederli. Il diritto al risarcimento per tutti colo… - lucanewni : Che schifo, ecco ora la legge li deve punire ma per davvero. Corriere del Mezzogiorno: L’infermiere che faceva i fi… - ZonNapoli : #Attualità #27gennaio #Vaccini per i bambini: arriva il nuovo open day pediatrico Ecco quando e dove --->… - IacoTullio : RT @ilbisa1: “Guarda il tutorial su YouTube”. Ecco come imparano a diluire i vaccini pediatrici negli hub Usa -