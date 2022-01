Ultim’ora | nuova offerta del Napoli per Olivera | accordo trovato per giugno! Cifre e dettagli

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Secondo quanto dichiarato da Gianluca di Marzio nel corso della trasmissione ‘Calciomercato – L’originale’, in onda su Sky Sport, ilsarebbe vicino a chiudere per Mathias Oliveira. Il Getafe, proprietaria del cartellino del 24enne uruguaiano, ha fatto muro su un possibile trasferimento già in questa sessione invernale. Getafe, Oliveira Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato di Sky però, ildovrebbe nei prossimi due giorni chiudere l’operazione per giugno. Si tratterebbe sulla base di un prestito da un milione di euro, con obbligo di riscatto incondizionato a 11 milioni più 3 di bonus. Sarà lui il sostituto di Faouzi Ghoulam. L’algerino infatti rimarrà ancora sei mesi, nonostante le voci che lo davano vicino alla Lazio, per poi partire alla naturale scadenza del suo contratto.