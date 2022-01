Quirinale | voti a Riccardo Muti | Spillo Altobelli e il giornalista Luigi Vicinanza**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Nonostante stiano ormai scomparendo iattribuiti anche in maniera provocatoria ad esponenti della cultura, dello spettacolo e dello sport, anche nel quarto scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica non sono mancate preferenze di questo tipo. Una è andata al maestro, indicato da Vittorio Sgarbi come ha espressamente confessato. Un'altra a, dopo che nei giorni scorsi erano usciti i nomi di Dino Zoff e Marco Tardelli, suoi compagni di squadra nella Nazionale di calcio campione del mondo del 1982. Un'ultima alVicinanza, già direttore de 'L'Espresso'.