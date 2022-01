Napoli, azienda cerca receptionist e chiede alle candidate di "inviare foto in costume": è polemica (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sta facendo discutere sui social e non solo l'annuncio di lavoro di un'azienda di Napoli che cerca una receptionist. Tra le richieste, infatti, appare quella di inviare - oltre al curriculum - una '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sta facendo discutere sui social e non solo l'annuncio di lavoro di un'dicheuna. Tra le richieste, infatti, appare quella di- oltre al curriculum - una '...

