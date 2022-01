“Mangiare salumi aumenta il rischio di demenza e Alzheimer”: il nuovo studio inglese e il parere dell’esperto (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il crescente aumento di casi di demenza di Alzheimer a livello mondiale pone alcune domande sulla possibile riduzione del fenomeno. Tra gli elementi individuati e modificabili, il tipo di alimenti che consumiamo potrebbe svolgere un ruolo importante. Per esempio, un recente studio sulla carne trasformata, come salsicce e salumi, ha rivelato che il suo consumo è in relazione a un maggiore rischio di demenza. La ricerca, eseguita sotto la supervisione delle professoresse Janet Cade e Laura Hardie, della Università di Leeds, è partita analizzando i dati forniti dalla UK Biobank. Il database conteneva informazioni genetiche e sanitarie approfondite di circa mezzo milione di partecipanti del Regno Unito di età compresa tra 40 e 69 anni. All’interno dei dati, sono stati raccolti la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il crescente aumento di casi didia livello mondiale pone alcune domande sulla possibile riduzione del fenomeno. Tra gli elementi individuati e modificabili, il tipo di alimenti che consumiamo potrebbe svolgere un ruolo importante. Per esempio, un recentesulla carne trasformata, come salsicce e, ha rivelato che il suo consumo è in relazione a un maggioredi. La ricerca, eseguita sotto la supervisione delle professoresse Janet Cade e Laura Hardie, della Università di Leeds, è partita analizzando i dati forniti dalla UK Biobank. Il database conteneva informazioni genetiche e sanitarie approfondite di circa mezzo milione di partecipanti del Regno Unito di età compresa tra 40 e 69 anni. All’interno dei dati, sono stati raccolti la ...

