Covid oggi Lombardia, 25.098 contagi e 123 morti. A Milano 7.262 nuovi casi (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 25.098 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 gennaio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 123 morti. Da inizio pandemia le vittime sono state 36.881 nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 179.834 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,9%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 254, 5 in meno, mentre quelli nei reparti ordinari Covid sono 3.264, 141 in meno. Sono 7.262 i nuovi positivi al Covid, registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 2.779 a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 2.255 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 25.098 ida Coronavirus, 27 gennaio 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 123. Da inizio pandemia le vittime sono state 36.881 nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 179.834 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,9%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 254, 5 in meno, mentre quelli nei reparti ordinarisono 3.264, 141 in meno. Sono 7.262 ipositivi al, registrati nella provincia dinelle ultime 24 ore, di cui 2.779 acittà. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 2.255 ...

