Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo alle sfilate di Parigi più innamorati che mai

Advertising

MichelaRoi : RT @MediasetTgcom24: Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, a Parigi sfilano gli 'sposini' #PierreCasiraghi - MediasetTgcom24 : Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, a Parigi sfilano gli 'sposini' #PierreCasiraghi - CHRISTINELEM007 : RT @VanityFairIt: Il terzo figlio di Carolina di Monaco e la moglie alla sfilata di Dior hanno conquistato la scena anche per il palpabile… - VanityFairIt : Il terzo figlio di Carolina di Monaco e la moglie alla sfilata di Dior hanno conquistato la scena anche per il palp… - redazionerumors : Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, chic e innamorati, rubano la scena alla Paris Fashion Week #beatriceborromeo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierre Casiraghi

Chi è CharlotteCharlotte è nata al Princess Grace Hospital Center di Monaco il 3 agosto 1986 . Ha due fratelli, Andrea e, e una sorellastra, la principessa Alexandra di Hannover . ...Beatrice Borromeo ea Parigi sembrano due sposini . Tra i protagonisti delle sfilate Haute Couture, i due si concedono ai fotografi, arrivano mano nella mano, sorridenti, sereni. Sono sposati dal 2015, ...Content This content can also be viewed on the site it originates from. Cavallerizza esperta nella vita reale, Charlotte Casiraghi non è la prima volta nella sua carriera che unisce la moda con la sua ...Charlotte Casiraghi in sella al suo cavallo sulla passerella di Chanel. La principessa a totale sorpresa esce dalle quinte.