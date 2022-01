Di nuovo con lei. Massimo Giletti, le foto confermano qualcosa: beccato insieme alla famosa (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lui finisce sempre per essere l’eterno scapolo d’oro, lei l’eterna sex symbol del grande schermo italiano. Ci risiamo, Massimo Giletti e Claudia Gerini sono stati ancora paparazzati insieme dal settimanale diretto da Alfonso Signorini. Non è la prima volta, si tratta di una semplice amicizia o gatta ci cova? La seconda opzione oggi si fa più concreta. Bisogna dire che insieme formerebbero una coppia alquanto improbabile, appartenendo a mondi tanto vicini quanto diversi. La maggioranza ricorderà la paparazzata, targata anche in quell’occasione Chi, che ritraeva Massimo Giletti e Claudia Gerini, a Fontana di Trevi, in atteggiamenti confidenziali. Anche questa volta, il loro palcoscenico è Roma. Le foto scattate ad ottobre 2021 Massimo ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lui finisce sempre per essere l’eterno scapolo d’oro, lei l’eterna sex symbol del grande schermo italiano. Ci risiamo,e Claudia Gerini sono stati ancora paparazzatidal settimanale diretto da Alfonso Signorini. Non è la prima volta, si tratta di una semplice amicizia o gatta ci cova? La seconda opzione oggi si fa più concreta. Bisogna dire cheformerebbero una coppia alquanto improbabile, appartenendo a mondi tanto vicini quanto diversi. La maggioranza ricorderà la paparazzata, targata anche in quell’occasione Chi, che ritraevae Claudia Gerini, a Fontana di Trevi, in atteggiamenti confidenziali. Anche questa volta, il loro palcoscenico è Roma. Lescattate ad ottobre 2021...

