Una nuova, spettacolare barriera corallina scoperta a Tahiti (Di martedì 25 gennaio 2022) Al largo della costa di Tahiti dei ricercatori hanno scoperto una barriera corallina incontaminata. Un luogo spettacolare, trovato tra i trentacinque e i settanta metri sotto il livello del mare. Una splendida riserva marina, che sopravvive nonostante la crisi globale della biodiversità. La foto della barriera corallina di Tahiti scattata da Alexis Rosenfeld (Alexis Rosenfeld/Divergence) – curiosauro.itLa spettacolare barriera corallina di Tahiti Si nascondeva in acque profonde, nell'Oceano Pacifico, al largo della costa di Tahiti. E, a detta di chi l'ha scoperta, appare come un gigantesco roseto che si estende a perdita d'occhio.

