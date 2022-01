Stop alle discriminazioni: il più grande coming out di massa nella Chiesa cattolica tedesca (Di martedì 25 gennaio 2022) Maggiori libertà e soprattutto, più nessuna ipocrisia. Sono lontani i tempi dell’Inquisizione, eppure le resistenze sono ancora tante, troppe nei confronti di chi manifesta un ‘diverso’ orientamento sessuale. E così quello che è accaduto in Germania lunedì 24 gennaio, non a caso, è stato definito dai media tedeschi e non solo “il più grande coming out mai avvenuto nella storia della Chiesa cattolica“. Il documentario trasmesso dalla tv pubblica tedesca Come Dio ci ha creati Nel documentario “Wie Gott uns schuf” (“Come Dio ci ha creati”, visibile qui) trasmesso dalla televisione pubblica tedesca ARD e della durata di un’ora circa, un gruppo corposo, di ben 100 dipendenti della Chiesa cattolica tedesca, dove da tempo ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 25 gennaio 2022) Maggiori libertà e soprattutto, più nessuna ipocrisia. Sono lontani i tempi dell’Inquisizione, eppure le resistenze sono ancora tante, troppe nei confronti di chi manifesta un ‘diverso’ orientamento sessuale. E così quello che è accaduto in Germania lunedì 24 gennaio, non a caso, è stato definito dai media tedeschi e non solo “il piùout mai avvenutostoria della“. Il documentario trasmesso dalla tv pubblicaCome Dio ci ha creati Nel documentario “Wie Gott uns schuf” (“Come Dio ci ha creati”, visibile qui) trasmesso dalla televisione pubblicaARD e della durata di un’ora circa, un gruppo corposo, di ben 100 dipendenti della, dove da tempo ...

ladyonorato : Grazie al neoeletto Governatore Youngkin, in #Virginia rimosse mascherine a scuola e vaccino obbligatorio. Chi cred… - IlContiAndrea : Da domani mattina, tutti i giorni, #Amadeus sarà ospite in Non Stop News su RTL 102.5 alle 8:50. Il conduttore e di… - FBiasin : Per #Correa si va dalle 3 alle 4 settimane di stop. Francamente, meglio del previsto. - Luce_news : Stop alle discriminazioni: il più grande coming out di massa nella Chiesa cattolica tedesca - lebuonenotizie : RT @Open_gol: Dal prossimo mese, stop alle mascherine all'aperto nonché all'obbligo di smart working e alle restrizioni di pubblico allo st… -