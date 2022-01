Quirinale | a vuoto secondo scrutinio | 527 schede bianche | 39 voti per Mattarella e Maddalena

Advertising

andreapurgatori : Altro che candidati. Incidente sul lavoro: operaio 64enne precipita nel vuoto da 5 metri e muore a Pomezia… - News24_it : Quirinale, seconda fumata nera. Nella rosa del centrodestra Moratti, Nordio e Pera. No del ... - Il Sole 24 ORE - aranciaverde : RT @lorepregliasco: C'è goliardia e c'è l'elemento 'votazione a vuoto', ma c'è anche una fotografia di un Parlamento frammentato e forse in… - dariodangelo91 : RT @lorepregliasco: C'è goliardia e c'è l'elemento 'votazione a vuoto', ma c'è anche una fotografia di un Parlamento frammentato e forse in… - cmqpiena : RT @lorepregliasco: C'è goliardia e c'è l'elemento 'votazione a vuoto', ma c'è anche una fotografia di un Parlamento frammentato e forse in… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale vuoto

Una rosa delle 'spine', secondo molti visto che, in questa fase, con almeno un altro scrutinio che andrà a, si rischia davvero di 'bruciarli'. Cosa sta succedendo Non è un caso, infatti, che ...... che ha presentato la rosa dei suoi nomi per il: Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo ... Il primo scrutinio di ieri è andato a: fumata nera con 672 schede bianche votate dai due terzi, ...Il primo scrutinio di ieri è andato a vuoto: fumata nera con 672 schede bianche votate ... ha sostenuto come ci sia la volontà di chiudere al più presto la partita del Quirinale in un momento di ...Nulla di fatto anche per il secondo scrutinio per l'elezione del Capo dello Stato. ALe schede bianche sono state, 527 ma con 39 preferenze il più votato è risultato l'attuale Capo dello Stato, Sergio ...