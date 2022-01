LIVE – Ulm-Virtus Bologna 45-34, Eurocup 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 25 gennaio 2022) La DIRETTA testuale di Ratiopharm Ulm-Virtus Segafredo Bologna, sfida valida per l’undicesima giornata del gruppo B di Eurocup 2021/2022 di basket. Insidiosa trasferta tedesca per gli uomini di coach Scariolo, che però sono intenzionati a mantenere il passo con le prime della classe. La palla a due è fissata per le ore 19:00 di martedì 25 gennaio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA Eurocup 2021/2022: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLA Eurocup 2021 AGGIORNA LA DIRETTA ULM-Virtus Bologna 45-34 ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Latestuale di Ratiopharm Ulm-Segafredo, sfida valida per l’undicesima giornata del gruppo B didi. Insidiosa trasferta tedesca per gli uomini di coach Scariolo, che però sono intenzionati a mantenere il passo con le prime della classe. La palla a due è fissata per le ore 19:00 di martedì 25 gennaio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLAAGGIORNA LAULM-45-34 ...

zazoomblog : LIVE Ulm-Virtus Bologna 28-24 EuroCup basket 2022 in DIRETTA: la Segafredo accorcia nel secondo quarto - #Ulm-Virt… - zazoomblog : LIVE Ulm-Virtus Bologna 10-2 EuroCup basket 2022 in DIRETTA: meglio i tedeschi in avvio - #Ulm-Virtus #Bologna… - infoitsport : Basket, Eurocup: ratiopharm Ulm-Virtus Segafredo Bologna in diretta TV e LIVE-Streaming -