Gel sopracciglia: tutto quello c’è da sapere sul beauty product di tendenza (Di martedì 25 gennaio 2022) Il gel sopracciglia sta diventando un cosmetico indispensabile: tutto merito di Chiara Ferragni e delle sue sopracciglia “importanti”. Anche se ha sempre sfoggiato sopracciglia piuttosto folte e ben delineate, Chiara Ferragni le ha sempre portate di un colore molto simile ai capelli. Le cose, nella Settimana della Moda di Parigi 2022 sono cambiate! Per i L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 25 gennaio 2022) Il gelsta diventando un cosmetico indispensabile:merito di Chiara Ferragni e delle sue“importanti”. Anche se ha sempre sfoggiatopiuttosto folte e ben delineate, Chiara Ferragni le ha sempre portate di un colore molto simile ai capelli. Le cose, nella Settimana della Moda di Parigi 2022 sono cambiate! Per i L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

tatamisdead : ma perche quando guardo quei tutorial del cazzo che mettono il gel alle sopracciglia le loro rimangono la fisse com… - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 11,50€ – 5,30 € ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta - TShopItalia1 : ?? Max Factor Brow Revival, Mascara Sopracciglia in Gel, Arricchito con Oli Idratanti e Fibre Volumizzanti, Formula… - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 8,90 € ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta - elisaxabitudine : Se qualcuno dovesse aprire una petizione per l'assegnazione del Nobel a chi ha inventato il gel per sopracciglia, s… -