Fumata nera anche nel secondo spoglio. Il centrodestra propone tre nomi. Il centrosinistra: «Presidente sia super partes»

Si è conclusa poco prima delle 18.30 la seconda votazione in Parlamento per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Le operazioni di voto, iniziate alle 15, sono state molto più rapide rispetto a ieri, durando quasi un'ora e mezza in meno. I grandi elettori chiamati a esprimersi sono stati 1.009, con il quorum fissato a 673, perché in mattinata in sostituzione del senatore Fasano, deceduto la sera del 23 gennaio, è stata proclamata Rosella Sessa. Dopo una prima giornata all'insegna delle schede bianche, anche oggi continuano i movimenti politici per trattare sul nome del prossimo Capo dello Stato. Il centrodestra, nel pomeriggio, ha reso nota la propria rosa di candidati: Marcello Pera e Carlo Nordio e Letizia Moratti. Il vertice del centrosinistra si è concluso invece senza la ...

