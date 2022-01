Serie B: riassunto ventesima giornata (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si conclude domenica 23 gennaio la ventesima giornata di Serie B suddivisa in tre giornate nel week end. Il Lecce trova il sorpasso ed agguanta il terzo posto, pari per Brescia e Pisa. Serie B ventesima giornata: sintesi risultati marcatori e classifica Sintesi Il Parma cade in casa di misura contro il Frosinone saldamente in zona play off, cade anche il Benevento in casa dell’Alessandria. Non va oltre il pari la sfida di Brescia impegnato con la Ternana ben messa in campo, anche a Como i padroni di casa pareggiano di misura contro il Crotone. Vittoria esterna per l’Ascoli a Cosenza, mentre il Monza torna alla vittoria ma di misura contro la Reggina. Altro pari senza gol, questa volta del Pisa a Ferrara contro la Spal. Cade invece la squadra di Alvini a Perugia contro il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si conclude domenica 23 gennaio ladiB suddivisa in tre giornate nel week end. Il Lecce trova il sorpasso ed agguanta il terzo posto, pari per Brescia e Pisa.: sintesi risultati marcatori e classifica Sintesi Il Parma cade in casa di misura contro il Frosinone saldamente in zona play off, cade anche il Benevento in casa dell’Alessandria. Non va oltre il pari la sfida di Brescia impegnato con la Ternana ben messa in campo, anche a Como i padroni di casa pareggiano di misura contro il Crotone. Vittoria esterna per l’Ascoli a Cosenza, mentre il Monza torna alla vittoria ma di misura contro la Reggina. Altro pari senza gol, questa volta del Pisa a Ferrara contro la Spal. Cade invece la squadra di Alvini a Perugia contro il ...

