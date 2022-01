Morti schiacciati e feriti | tragedia in Coppa d’Africa durante Camerun-Comore FOTO e VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 25 gennaio 2022) Lasi macchia di sangue! Non solo scene esilaranti e cose mai viste a livello sportivo, ma anche! Questa serala sfida valida per gli ottavi di finale trasi sono registrati almeno 6e diversi. Secondo le prime indiscrezioni sembra che alcuni tifosi, che non erano in possesso dell’esito di tampone negativo o che non avevano un biglietto valido, abbiano tentato di sfondare i cancelli dello stadio. La sicurezza è riuscita a respingere la folla, impazzita ed in fuga. Nella calca diverse persone sono rimaste schiacciate e calpestate e hanno perso la vita, tanti i. Bousculade au stade Olembe. ? pic.twitter.com/ybARNI6bT2 — Joseph Mac Opare ?? ?? (@jmopare) January 24, ...