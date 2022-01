Sonia Bruganelli e Soleil Sorge, svelato il mistero delle puntate: “Accade sempre il lunedì” (Di domenica 23 gennaio 2022) L’opinionista Sonia Bruganelli e la gieffina Soleil Sorge sono le protagoniste di un vero e proprio giallo: il dettaglio è inaspettato Sonia Bruganelli e Soleil Sorge (screenshot GF Vip)Sin dalle prime puntate del Grande Fratello Vip è parso subito evidente il supporto dell’opinionista Sonia alla gieffina Soleil. Un sostegno spesso criticato ma che sembra resistere alle accuse da parte dei social ed anche a quelle della collega Adriana Volpe che ha invece un pensiero totalmente opposto. C’è però un dettaglio di questo rapporto che non è passato inosservato e che anche ieri sera si è verificato. In occasione della puntata andata in onda ieri, la Bruganelli ha deciso di dare la sua ... Leggi su specialmag (Di domenica 23 gennaio 2022) L’opinionistae la gieffinasono le protagoniste di un vero e proprio giallo: il dettaglio è inaspettato(screenshot GF Vip)Sin dalle primedel Grande Fratello Vip è parso subito evidente il supporto dell’opinionistaalla gieffina. Un sostegno spesso criticato ma che sembra resistere alle accuse da parte dei social ed anche a quelle della collega Adriana Volpe che ha invece un pensiero totalmente opposto. C’è però un dettaglio di questo rapporto che non è passato inosservato e che anche ieri sera si è verificato. In occasione della puntata andata in onda ieri, laha deciso di dare la sua ...

Advertising

gdct22 : RT @Mattiabuonocore: Maria De Filippi è diventata la regina della tv, non ha praticamente mai lavorato col marito, e dopo 30 anni sta ancor… - SerieTvserie : Adriana Volpe a Sonia Bruganelli: “Di cognome fai Bonolis ma non hai l’ironia di tuo marito” (video) - GuidoCordeschi : @rinaldella Sembra che la regia del gf è diretta da Sonia Bruganelli....pazzesco !!!?????? - fedezzz94 : Sonia Bruganelli aveva ragione su Basciano #gfvip - CascaranoLuisa : RT @mrsincoerenza: Sonia Bruganelli che se fosse in Soleil uscirebbe per farsi la storia con Alex mentre Delia sta al #GFVIP ?? semplicemen… -