Lampedusa | il sindaco Totò Martello | ' Saremo sempre l' isola dell' accoglienza ma non possiamo diventare l' hub delle Ong'

Advertising

marisavillani : RT @MarziaLoreti: @LegaSalvini Questo grazie maggioranza nominata @pdnetwork #lamorgese,@guerini_lorenzo,si sentirà fiero portare stuprator… - MarziaLoreti : @matteosalvinimi @LegaSalvini Sono anche di piu'di sbarchi dei 1500,grazie alla #lamorgese,silenzio del sindaco di… - TV7Benevento : Migranti: Bernini, 'accogliere sos sindaco Lampedusa'... - globalistIT : - Agenparl : Migranti, Bernini (Fi): accogliere sos sindaco Lampedusa) - -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa sindaco

Il Sannio Quotidiano

Uno sfogo deldiTotò Martello. 'Tra sbarchi autonomi e arrivi a bordo delle ongospita in questo momento 740 migranti. Siamo un'isola che ha sempre accolto chi ha bisogno e che ...PALERMO - Sale a 740 il numero dei migranti ospitati all'interno dell'hotspot di. La conferma alla Dire arriva daldell'isola, Totò Martello. La struttura di contrada Imbriacola è in affanno: ai migranti già presenti all'interno del centro, infatti, nelle ultime ...Roma, 23 gen. “Dopo il record di sbarchi continuato anche con l'inizio dell'anno, il governo non può più ignorare un'emergenza senza fine. E' comprensibile l'ap ...Il primo cittadino: "Non è corretto nei confronti dei lampedusani che anche i migranti soccorsi dalle ong vengano sbarcati qui. Significa penalizzare in maniera irreversibile Lampedusa, isola dalla qu ...