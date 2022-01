Isola dei Famosi, rumors sul cast: Carmen Di Pietro e Ilona Staller probabili concorrenti (Di domenica 23 gennaio 2022) L’Isola dei Famosi, da qualche settimana, ha iniziato a scaldare i motori. Si perché, alla nuova edizione del reality show della sopravvivenza, mancano solamente 2 mesi. Ilary Blasi tornerà in onda in prima serata a partire dal mese di marzo, dopo che il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini è andato in archivio. La sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi si svolgerà in Honduras, nelle acque cristalline dell’arcipelago di Cayo Cochinos. In questi giorni sono iniziati a circolare i nomi dei probabili naufraghi, scopriamo qualche indiscrezione in più a riguardo. L’Isola dei Famosi 2022, Carmen Di Pietro e Ilona Staller probabili concorrenti Il sito TV Blog ha fatto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 23 gennaio 2022) L’dei, da qualche settimana, ha iniziato a scaldare i motori. Si perché, alla nuova edizione del reality show della sopravvivenza, mancano solamente 2 mesi. Ilary Blasi tornerà in onda in prima serata a partire dal mese di marzo, dopo che il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini è andato in archivio. La sedicesima edizione dell’deisi svolgerà in Honduras, nelle acque cristalline dell’arcipelago di Cayo Cochinos. In questi giorni sono iniziati a circolare i nomi deinaufraghi, scopriamo qualche indiscrezione in più a riguardo. L’dei2022,DiIl sito TV Blog ha fatto ...

