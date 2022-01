Diretta Empoli-Roma 0-4, destro di Mkhitaryan, Vicario blocca senza problemi (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo i due successi contro Cagliari in campionato e Lecce in Coppa Italia, la Roma di Mourinho torna in trasferta: alle 18 è ospite dell'Empoli dell'ex Andreazzoli al Castellani... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo i due successi contro Cagliari in campionato e Lecce in Coppa Italia, ladi Mourinho torna in trasferta: alle 18 è ospite dell'dell'ex Andreazzoli al Castellani...

Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT Coppa Italia, i nerazzurri vincono 3-2: segna Sanchez, poi Ranocchia in semirovesciata regala i… - zazoomblog : Diretta Empoli-Roma 0-2: raddoppia Abraham sugli sviluppi di un calcio dangolo - #Diretta #Empoli-Roma #raddoppia - infoitsport : DIRETTA Serie A, Empoli-Roma | Segui la cronaca LIVE - tacconi_tommaso : RT @Gazzetta_it: Fischio d’inizio, si parte! Empoli-Roma 0-0 in diretta su - Fantacalciok : Empoli - Roma 0-4: cronaca diretta live e risultato in tempo reale -