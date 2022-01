Cagliari-Fiorentina, i convocati di Mazzarri: recuperati Lovato e Bellanova (Di domenica 23 gennaio 2022) Il tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri, ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro la Fiorentina, valido per la 23esima giornata di Serie A 2021/2022. recuperati Lovato, Bellanova, Grassi ed il portiere Aresti. Ancora assenti invece Cragno, Caceres, Rog, Strootman, Keita e Deiola. Tra i 21 calciatori chiamati, cinque sono della Primavera: si tratta di Kourfalidis, Palomba, Iovu, Lolic e Tramoni. Di seguito l’elemco completo. I rossoblù convocati #CagliariFiorentina pic.twitter.com/8tPqGHF2S7 — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) January 23, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Il tecnico del, Walter, ha diramato la lista deiin vista del match contro la, valido per la 23esima giornata di Serie A 2021/2022., Grassi ed il portiere Aresti. Ancora assenti invece Cragno, Caceres, Rog, Strootman, Keita e Deiola. Tra i 21 calciatori chiamati, cinque sono della Primavera: si tratta di Kourfalidis, Palomba, Iovu, Lolic e Tramoni. Di seguito l’elemco completo. I rossoblùpic.twitter.com/8tPqGHF2S7 —Calcio (@Calcio) January 23, 2022 SportFace.

