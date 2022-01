Berrettini | la mamma e quella rosa dei venti | ' Così non perdo mai la rotta'

Advertising

Eurosport_IT : MAMMA MIA! Magico Berrettini, il suo passante è da cineteca???????? #AusOpen | #EurosportTENNIS - Daniilc5Verif : @Ri_Ghetto Matteo Berrettini in total black fa sentire cose volpine che mamma mia - xonmyownn : @crimsonbluesoul E poi c'è mia madre che: aspè, chi è Berrettini? MAMMA, MA DOV'ERI QUEST'ESTATE??? - gels_pasciari : RT @AssiaVonNeumann: Chissà quante goccine ha portato mamma Berrettini ?? - GianmarcoPerfi1 : Mamma mia che bombe tira #Berrettini , #AusOpen #AO2022 -

La Gazzetta dello Sport

Un regalo dellache è diventato molto più che un portafortuna, è diventata la bussola di una carriera che ha portato Matteoha sfondare l'ennesima porta nella storia del tennis ...Il destinatario del messaggio è un amico e il contenuto riassume alla perfezione quanto lasciato sul campo da unsempre più consapevole dei propri mezzi e del proprio posto fra i big. Da ...Matteo Berrettini approda per la prima volta nella sua carriera ai quarti di finale degli Australian Open, primo Slam del 2022. Il 25enne romano, n.7 del ...Più forte ragazzi! (Riccardo Crivelli, La Gazzetta dello Sport) Sorridiamo. Sono ben lontani i tempi in cui per gli italiani la seconda settimana di uno Slam rappresentava un viaggio verso l’ignoto. L ...