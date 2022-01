Striscia la Notizia, Enrico Lucci nuovo inviato: seguirà le elezioni del Presidente della Repubblica (Di sabato 22 gennaio 2022) Enrico Lucci, storico volto de “Le Iene“, passa a “Striscia La Notizia”: sarà infatti il nuovo inviato del programma satirico di Canale 5 per le elezioni del Presidente della Repubblica. Lucci, con il suo modo tagliente di incalzare le “prede”, ovvero tutti coloro che sono oggetto delle sue inchieste giornalistiche, è riuscito a dare un’impronta particolare ai suoi servizi, conquistandosi rapidamente spazio all’interno del programma Le Iene, dove ha lavorato per circa vent’anni. Ma quella non è stata la sua unica esperienza: Lucci vanta, nel 2016, anche la conduzione di Nemo – Nessuno Escluso, sulla Rai. Adesso il ritorno a Mediaset, sulla rete ammiraglia del Biscione, come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 gennaio 2022), storico volto de “Le Iene“, passa a “La”: sarà infatti ildel programma satirico di Canale 5 per ledel, con il suo modo tagliente di incalzare le “prede”, ovvero tutti coloro che sono oggetto delle sue inchieste giornalistiche, è riuscito a dare un’impronta particolare ai suoi servizi, conquistandosi rapidamente spazio all’interno del programma Le Iene, dove ha lavorato per circa vent’anni. Ma quella non è stata la sua unica esperienza:vanta, nel 2016, anche la conduzione di Nemo – Nessuno Escluso, sulla Rai. Adesso il ritorno a Mediaset, sulla rete ammiraglia del Biscione, come ...

Advertising

CorriereCitta : Striscia la Notizia, Enrico Lucci nuovo inviato: seguirà le elezioni del Presidente della Repubblica - Maurofabio31 : RT @Alexanderxxvii1: Striscia la Notizia, gli ostaggi del green pass: 'Speranza, perché non risponde?', testimonianze da brividi https://t.… - LuigiBevilacq17 : RT @MediasetTgcom24: 'Striscia la notizia', Enrico Lucci entra nella squadra del tg satirico #StrisciaNotizia - RobertoBlumett1 : @demagistris Capisco il tuo dente avvelenato da quando sei stato estromesso a ragione dalla politica ma criticare a… - lucafer47756328 : @Wazza_CN Ma che ha scimmiottato Inzaghi per caso? Non gli è bastato aver preso 2 pere ed una supercoppa in faccia?… -