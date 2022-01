Sotheby’s mette all’asta le sneaker di Vuitton e altre fashion news

Leggi su amica

(Di sabato 22 gennaio 2022) Più che accessori moda, oggetti cult. Dal 26 gennaio all’8 febbraio200 paia di“Air Force 1”, le scarpe che compiono quarant’anni reinterpretate dalla collaborazione tra Louise Nike.e Nike suCustodite in una preziosa valigetta monogram, le scarpe sono state presentate per la prima volta con la sfilata primavera estate 2022 della maison: l’ultima sotto la direzione creativa di Virgil Abloh. Lo stilista recentemente scomparso aveva partecipato anche al progetto con. L’asta, infatti, avrà luogo in collaborazione con la sua famiglia. In accordo con le volontà del designer, il ricavato sarà donato a The Virgil Abloh Post-Modern Scholarship Fund. L’offerta per ogni paio parte da 2.00 ...