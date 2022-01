L'ultima conta del Cav: "Sono a 499". Ma nel centrodestra già pensano al nuovo governo (Di sabato 22 gennaio 2022) Ultime dal giardino di Arcore: il Cav. continua a giocare con il pallottoliere. Non molla. Per ora. A chi lo chiama risponde così: “Se rinuncio al Quirinale è perché non ho ancora compiuto 50 anni”. Oggi parteciperà da remoto al vertice decisivo con Matteo Salvini e Giorgia Meloni per una posizione compatta “come centrodestra”. Intanto Gianni Letta non perde la speranza. Gli ripete: “Silvio, fai la mossa: indica Draghi”. Berlusconi dice di essere a quota 499. Tira un’aria surreale nel centrodestra. Tutti ufficialmente dicono di aspettare Berlusconi e gli promettono “massima fedeltà” qualora fosse. Poi però nei capannelli, lontani dalle telecamere, Sono convinti che si andrà verso Draghi al Colle. Al punto che, per esempio, in Coraggio Italia, la creatura di Brugnaro e Toti (32 voti fondamentali) già pensano al ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 gennaio 2022) Ultime dal giardino di Arcore: il Cav. continua a giocare con il pallottoliere. Non molla. Per ora. A chi lo chiama risponde così: “Se rinuncio al Quirinale è perché non ho ancora compiuto 50 anni”. Oggi parteciperà da remoto al vertice decisivo con Matteo Salvini e Giorgia Meloni per una posizione compatta “come”. Intanto Gianni Letta non perde la speranza. Gli ripete: “Silvio, fai la mossa: indica Draghi”. Berlusconi dice di essere a quota 499. Tira un’aria surreale nel. Tutti ufficialmente dicono di aspettare Berlusconi e gli promettono “massima fedeltà” qualora fosse. Poi però nei capannelli, lontani dalle telecamere,convinti che si andrà verso Draghi al Colle. Al punto che, per esempio, in Coraggio Italia, la creatura di Brugnaro e Toti (32 voti fondamentali) giàal ...

Advertising

FoglieSette : Mi mancava quest'ultima sfiga. Ora devo riorganizzarmi. Per fortuna non faccio mai programmi a lungo periodo. Odd… - incorrectlysara : @doveseiamore per fortuna le insegnanti per cui il fisico è l'ultima cosa che conta ci sono e ti auguro di trovarne… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Sarà il vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, Paolo -#Maddalena, il candidato per il Quirinale che voterann… - Ipernovagirl : @basicsilence Mi frena è il fatto che il mio ragazzo venga a stare qui ogni tanto 3-4 giorni. Ma conta lo fa rariss… - Tatiana33877140 : @FedericaFricano @aldorossini01 Io spero molto sul discorso share che è quello che conta,dai sondaggi ovunque la co… -

Ultime Notizie dalla rete : ultima conta La stella di Draghi brilla sempre più Pro Draghi la stampa che conta Economist, Financial Times, Bloomberg, New York Times Green pass, ...5 milioni di vaccini anti Covid, è record Eletto il Cav? Subito la crisi Questa è l'ultima settimana ...

Serie A: Lazio - Atalanta, formazioni Per l'Atalanta i dubbi cominciano sempre dalla conta dei positivi, che ha raggiunto alla vigilia un ... difficili da distinguere visto che l'ultima comunicazione in tema di positività ai tamponi ...

L'ultima conta del Cav: "Sono a 499". Ma nel centrodestra già pensano al nuovo governo Il Foglio Pro Draghi la stampa cheEconomist, Financial Times, Bloomberg, New York Times Green pass, ...5 milioni di vaccini anti Covid, è record Eletto il Cav? Subito la crisi Questa è l'settimana ...Per l'Atalanta i dubbi cominciano sempre dalladei positivi, che ha raggiunto alla vigilia un ... difficili da distinguere visto che l'comunicazione in tema di positività ai tamponi ...