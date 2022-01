Coronavirus, morto 28enne No vax a Latina: si era strappato il casco dell’ossigeno (Di sabato 22 gennaio 2022) Ha negato di avere il covid fino a quando ha potuto. Poi, quando le sue condizioni sono diventate gravi, è andato in ospedale. Non riusciva a respirare: i medici gli hanno perciò messo il casco dell’ossigeno ma lui, no vax, se lo è strappato dicendo di non averne bisogno. Il personale sanitario ha insistito per rimetterglielo, ma non c’è stato niente da fare. È morto poco dopo, a 28 anni. Il tutto è successo a Latina. Recente invece il caso di un’altra ragazza di Roma della stessa età, anche lei contraria alla vaccinazione e deceduta causa covid dopo aver partorito. Il 28enne era andato al Pronto soccorso di Terracina il 16 gennaio scorso e gli era stata diagnosticata infezione SarsCov2 e insufficienza respiratoria grave. Il 17 era stato trasferito all’ospedale Goretti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Ha negato di avere il covid fino a quando ha potuto. Poi, quando le sue condizioni sono diventate gravi, è andato in ospedale. Non riusciva a respirare: i medici gli hanno perciò messo ilma lui, no vax, se lo èdicendo di non averne bisogno. Il personale sanitario ha insistito per rimetterglielo, ma non c’è stato niente da fare. Èpoco dopo, a 28 anni. Il tutto è successo a. Recente invece il caso di un’altra ragazza di Roma della stessa età, anche lei contraria alla vaccinazione e deceduta causa covid dopo aver partorito. Ilera andato al Pronto soccorso di Terracina il 16 gennaio scorso e gli era stata diagnosticata infezione SarsCov2 e insufficienza respiratoria grave. Il 17 era stato trasferito all’ospedale Goretti di ...

