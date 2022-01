Brescia | neonate scambiate in ospedale | una mamma allatta una bimba non sua La denuncia

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 22 gennaio 2022)alla nascita. È quanto sarebbe accaduto in undi. Are lo scambio di neonati è stata una coppia che ora chiede al nosocomio il risarcimento danni. L’episodio, come riporta Tgcom24, è avvenuto a ottobre, ma lanon avrebbe ancora superato quel terribile choc. La donna non riesce a legare con la vera figlia poiché la primache hato e coccolato è stata quella di un’altra. È stato poi il marito ad accorgersi che qualcosa non quadrava.in«Ho partorito all’1.55 e sono stata in sala parto perché non erano disponibili posti letto – ha raccontato la donna a Il Giorno – e dovevano aspettare il ...