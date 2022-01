Bassetti ad Accordi&Disaccordi Nove | “Meglio che Omicron circoli perché ci porta verso l’immunità di gregge”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 gennaio 2022) “Se prendessimo tuttiandremmodi? Sì, come è accaduto in Sudafrica, Inghilterra, Scozia, paesi del Nord Europa che hanno avuto un’elevatissima circolazione di questa variante e, ad esempio l’Inghilterra, oggi può vantare il 98% di protezione da vaccino o da malattia naturale”. Così il professor Matteo, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda il venerdì alle 22.45 su, ha risposto ad Andrea Scanzi che gli domandava di prendere posizione rispetto a due opposti fronti scientifici a proposito di: “Ci sono quelli come lei, che dicono: tutto sommato potrebbe anche essere “un bene” che ci sialo prendiamo tutti, tri-vaccinati, non ci fa particolarmente ...