ASCOLTI TV 21 GENNAIO 2022: LA FINALE DI THE VOICE SENIOR (19,5%), GFVIP (20,6%), IL FILM DI ITALIA1 (7,5%), QUARTO GRADO (5,7%), INSINNA VS BONOLIS (19,6%). FORUM OLTRE IL 21% (Di sabato 22 gennaio 2022) ASCOLTI TV 21 GENNAIO 2022 · Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1116 19.38UnoMattina – 1041 17.07Storie Italiane – 1093 18.19Tg1 Anno Giudiziario – 679 8.75È Sempre Mezzogiorno – 1791 14.05Tg1 – xPres. Oggi è un Altro Giorno – 1772 11.20Oggi è un Altro Giorno – 1784 13.30Paradiso delle Signore – xTg1 – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – 5286 21.30The VOICE SENIOR – 3882 19.50 x x xTv7 – x Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1160 19.85Mattino 5 News – 1099 18.05Mattino 5 News – 992 16.68FORUM – 1934 21.04Tg5 – 2915 20.42Beautiful – 2546 16.73Una Vita – 2577 17.65UeD – 2748 21.29 + 2344 19.22Amici + GF Vip – 2216 18.11 + 2141 ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 22 gennaio 2022)TV 21· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1116 19.38UnoMattina – 1041 17.07Storie Italiane – 1093 18.19Tg1 Anno Giudiziario – 679 8.75È Sempre Mezzogiorno – 1791 14.05Tg1 – xPres. Oggi è un Altro Giorno – 1772 11.20Oggi è un Altro Giorno – 1784 13.30Paradiso delle Signore – xTg1 – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – 5286 21.30The– 3882 19.50 x x xTv7 – x Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1160 19.85Mattino 5 News – 1099 18.05Mattino 5 News – 992 16.68– 1934 21.04Tg5 – 2915 20.42Beautiful – 2546 16.73Una Vita – 2577 17.65UeD – 2748 21.29 + 2344 19.22Amici + GF Vip – 2216 18.11 + 2141 ...

Advertising

zazoomblog : Ascolti TV Venerdì 21 gennaio 2022 - #Ascolti #Venerdì #gennaio - infoitcultura : Love is in the air 2 ASCOLTI 20 gennaio 2022: si vola ancora! - Daniela21505028 : RT @fabiofabbretti: #TheVoiceSenior chiude al 19.5% di share (quasi 3,9 milioni), #GFVIP 20.6% (3,3 mln). Bene Italia1 con #MechanicResurre… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | The Voice Senior chiude al 19.5% (3,9 mln), GF Vip 20.6% (3,3 mln). Bene Italia1 (7.5%) - fabiofabbretti : #TheVoiceSenior chiude al 19.5% di share (quasi 3,9 milioni), #GFVIP 20.6% (3,3 mln). Bene Italia1 con… -