Parisi, parla l’agente: «Piace al Napoli, ma lo vuole anche la Lazio. Gli azzurri non hanno già un’opzione» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel corso di Radio Punto Nuovo, è intervenuto l’agente Fifa Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Politano e Mario Rui, in forza al Napoli, ma anche di Fabiano Parisi, il giovane terzino sinistro dell’Empoli che sta sorprendendo alla prima stagione in Serie A e che pare essere nel mirino dei partenopei, più per giugno che per gennaio. I buoni rapporti tra le due società, oltre che tra Giuffredi e Giuntoli, fanno pensare che il Napoli sia in primissima fila per il laterale campano, originario di Solofra. Qualcuno s’è spinto al punto di dire che c’è già un’opzione sul ragazzo: non è così, stando a quanto riferisce l’agente. Il Napoli ha già un’opzione per Parisi? Smentisco. Piace al ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel corso di Radio Punto Nuovo, è intervenutoFifa Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Politano e Mario Rui, in forza al, madi Fabiano, il giovane terzino sinistro dell’Empoli che sta sorprendendo alla prima stagione in Serie A e che pare essere nel mirino dei partenopei, più per giugno che per gennaio. I buoni rapporti tra le due società, oltre che tra Giuffredi e Giuntoli, fanno pensare che ilsia in primissima fila per il laterale campano, originario di Solofra. Qualcuno s’è spinto al punto di dire che c’è giàsul ragazzo: non è così, stando a quanto riferisce. Ilha giàper? Smentisco.al ...

