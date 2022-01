Nigeria | miliziani jihadisti rapiscono 20 bambini

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nigeria miliziani

Notizie - MSN Italia

Jihadisti hanno ucciso due persone e rapito 20 bambini in, nello Stato di Borno stando a testimonianze di residenti locali. L'assalto è stato sferrato giovedì, nel villaggio di ...di Enrico Oliari - Non conosce pace la, da anni sconvolta dalla guerra negli stati nordorientali di Yobe, Adamawa e Borno con i ... uccidendo un centinaio di. In tutta risposta le ...Miliziani Jihadisti hanno ucciso due persone e rapito 20 bambini in Nigeria, nello Stato di Borno stando a testimonianze di residenti locali. L'assalto è stato sferrato giovedì, nel villaggio di Piyem ...Non conosce pace la Nigeria, da anni sconvolta dalla guerra negli stati nordorientali di Yobe, Adamawa e Borno con i jihadisti del Boko Haram (Isis) e dell’Iswap (Emirato islamico dell’Africa occident ...