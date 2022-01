Beautiful, anticipazioni americane: un pericoloso segreto (Di venerdì 21 gennaio 2022) Brooke Logan correrà un grosso pericolo a Beautiful, come rivelano le anticipazioni americane. La donna, la notte di Capodanno, si è ritrovata brilla dopo che Sheila Carter ha scambiato le bottiglie analcoliche con quelle alcoliche per vendicarsi di lei. A quel punto, la Logan si è ritrovata Sharpe alla porta e lo ha invitato ad entrare per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, dal momento che Ridge era bloccato fuori città per lavoro. Durante la serata, i due hanno rievocato il loro passato e Deacon ha nuovamente dichiarato il suo amore a Brooke. Inevitabilmente, la Logan si è lasciata trascinare dall'atmosfera intima e festosa del momento e ha baciato appassionatamente il padre di Hope. Il mattino seguente, la donna si è ritrovata in compagnia di Deacon e ha dovuto raccontare a Ridge, che finalmente è tornato a casa, di aver ceduto ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 21 gennaio 2022) Brooke Logan correrà un grosso pericolo a, come rivelano le. La donna, la notte di Capodanno, si è ritrovata brilla dopo che Sheila Carter ha scambiato le bottiglie analcoliche con quelle alcoliche per vendicarsi di lei. A quel punto, la Logan si è ritrovata Sharpe alla porta e lo ha invitato ad entrare per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, dal momento che Ridge era bloccato fuori città per lavoro. Durante la serata, i due hanno rievocato il loro passato e Deacon ha nuovamente dichiarato il suo amore a Brooke. Inevitabilmente, la Logan si è lasciata trascinare dall'atmosfera intima e festosa del momento e ha baciato appassionatamente il padre di Hope. Il mattino seguente, la donna si è ritrovata in compagnia di Deacon e ha dovuto raccontare a Ridge, che finalmente è tornato a casa, di aver ceduto ...

Advertising

infoitcultura : Beautiful anticipazioni: il ricovero di Thomas, tremenda reazione di Ridge - infoitcultura : Beautiful anticipazioni: Hope avverte Thomas - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 21 gennaio 2022 - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni 22 gennaio 2022: Liam pentito! Non doveva fare sesso con Steffy - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 22 gennaio: LIAM non vuole chiarirsi con HOPE -