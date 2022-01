A tempo perso: testo e significato del nuovo singolo di Elisa (Di venerdì 21 gennaio 2022) In attesa di vedere Elisa ritornare sul palco del Festival di Sanremo ( da cui è assente dal 2001, quando ha partecipato al brano “Luce (tramonti a Nord Est) dal 1 al 5 Febbraio; la cantante ha appena pubblicato ben due nuovi brani che vanno ad anticipare l’uscita del nuovo album. Previsto per il 18 Febbraio, “Ritorno Al Futuro/Back To The Future” è l’undicesimo album in studio di Elisa. Il progetto sarà composto da due parti, una in italiano e una in inglese. E da oggi, sono disponibili i due nuovi singoli “A tempo perso” e “Show’s Rollin“. La prima andrà ad aprire la parte del disco in italiano, mentre la seconda aprirà la parte in inglese. Come la stessa Elisa ha scritto su Instagram: “Manca un mese all’uscita del nuovo album e io non vedo l’ora che esca, ... Leggi su zon (Di venerdì 21 gennaio 2022) In attesa di vedereritornare sul palco del Festival di Sanremo ( da cui è assente dal 2001, quando ha partecipato al brano “Luce (tramonti a Nord Est) dal 1 al 5 Febbraio; la cantante ha appena pubblicato ben due nuovi brani che vanno ad anticipare l’uscita delalbum. Previsto per il 18 Febbraio, “Ritorno Al Futuro/Back To The Future” è l’undicesimo album in studio di. Il progetto sarà composto da due parti, una in italiano e una in inglese. E da oggi, sono disponibili i due nuovi singoli “A” e “Show’s Rollin“. La prima andrà ad aprire la parte del disco in italiano, mentre la seconda aprirà la parte in inglese. Come la stessaha scritto su Instagram: “Manca un mese all’uscita delalbum e io non vedo l’ora che esca, ...

