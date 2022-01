Zverev: «Non siamo controllati, credo che alcuni tennisti abbiano il covid» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Anche dopo l’espulsione di Djokovic, agli Autralian Open continua a tenere banco il covid. Sascha Zverev ammette «I giocatori non vengono sottoposti a test per il covid» Il tedesco, che aveva anche appoggiato Djokovic nella sua battaglia per giocare senza il gran pass, dopo la vittoria contro Millman ha espresso le sue perplessità «Possiamo andare fuori a mangiare, abbiamo il permesso di fare quello che vogliamo. È chiaro che ci si possa contagiare, anche perché nel Paese i casi aumentano. credo che diversi giocatori avessero il covid quando sono arrivati e più di qualcuno ce l’abbia anche adesso. Ma non siamo controllati, se lo fossimo credo che scopriremmo più positivi» A spaventare i tennisti la positività ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 gennaio 2022) Anche dopo l’espulsione di Djokovic, agli Autralian Open continua a tenere banco il. Saschaammette «I giocatori non vengono sottoposti a test per il» Il tedesco, che aveva anche appoggiato Djokovic nella sua battaglia per giocare senza il gran pass, dopo la vittoria contro Millman ha espresso le sue perplessità «Posandare fuori a mangiare, abbiamo il permesso di fare quello che vogliamo. È chiaro che ci si possa contagiare, anche perché nel Paese i casi aumentano.che diversi giocatori avessero ilquando sono arrivati e più di qualcuno ce l’abbia anche adesso. Ma non, se lo fossimoche scopriremmo più positivi» A spaventare ila positività ...

