Terremoto: scossa magnitudo 4,3 a Vibo Valentia, evacuate alcune scuole (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata in Calabria. Il sisma è stato avvertito, in particolare, nella zona del Vibonese, dove sarebbe stato localizzato l'epicentro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 20 gennaio 2022) Unadidi4.3 è stata registrata in Calabria. Il sisma è stato avvertito, in particolare, nella zona delnese, dove sarebbe stato localizzato l'epicentro L'articolo proviene da Firenze Post.

