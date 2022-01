Rifiuti, la Regione chiarisce come funziona la raccolta nelle abitazioni di positivi al Covid (Di giovedì 20 gennaio 2022) come funzionata la raccolta Rifiuti nelle abitazioni di persone positive al Covid? Nei Comuni del Lazio la risposta non era scontata, tanto che molti hanno avanzato delle istanze accolte dall’Anci Lazio, con l’obiettivo di avere chiarimenti in merito da parte della Regione. Missione compiuta, come afferma Riccardo Varone, Presidente Anci Lazio. Abbiamo richiesto un chiarimento alla Regione Lazio – spiega Riccardo Varone – per meglio far comprendere ad amministratori e cittadini come gestire l’emergenza pandemica sotto l’aspetto relativo ai Rifiuti urbani; è ormai abbastanza risaputo che i Rifiuti prodotti all’interno delle abitazioni dove si trovano ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022)ta ladi persone positive al? Nei Comuni del Lazio la risposta non era scontata, tanto che molti hanno avanzato delle istanze accolte dall’Anci Lazio, con l’obiettivo di avere chiarimenti in merito da parte della. Missione compiuta,afferma Riccardo Varone, Presidente Anci Lazio. Abbiamo richiesto un chiarimento allaLazio – spiega Riccardo Varone – per meglio far comprendere ad amministratori e cittadinigestire l’emergenza pandemica sotto l’aspetto relativo aiurbani; è ormai abbastanza risaputo che iprodotti all’interno delledove si trovano ...

