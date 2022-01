Quirinale | Renzi | “Berlusconi? Ha zero possibilità”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) “Per favore non c’è nessunachediventi presidente della Repubblica”. Così Matteoin un’intervista alla Cnbc. “Ci sono”, ha aggiunto mimando il gesto dello ‘’ davanti alle telecamere. Per, “c’è lache Mario Draghi” venga eletto al Colle, ma “è una scelta difficile per il Parlamento perché Mario Draghi è stato ed è un grande premier, ha salvato l’Italia lo scorso anno e quindi è un perfetto primo ministro ma allo stesso tempo potrebbe essere un grande presidente della Repubblica”. “Credo il prossimo giovedì o venerdì” verrà eletto il Capo dello Stato, continua, spiegando che il quorum scende dalla quarta votazione. “Nell’ultima elezione, ...

Inside: 'Destra ferma sinistra fa tweet da Qui Quo Qua' Mattarella esclude (ancora) il bis: 'Auguri al nuovo Capo dello Stato' Governo choc: deposita atto al Senato prevista proroga ...Leggi Anche, Berlusconi si nasconde e il vertice del centrodestra salta di nuovo. Meloni ... la proposta di sollevare il conflitto di attribuzioni a favore di Matteocontro i pm di ...Roma, 20 gen. "Per favore non c'è nessuna possibilità che Berlusconi diventi presidente della Repubblica". Così Matteo Renzi in un'intervista alla Cnbc. "Ci son ...Roma, 20 gen. "C'è la possibilità che Mario Draghi" venga eletto presidente della Repubblica, ma "è una scelta difficile per il Parlamento perché Mario Draghi è ...