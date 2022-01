Silvestri: «Covid come influenza? Il rischio è che venga fuori una nuova variante più aggressiva» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Grazie a Omicron, Covid-19 può diventare una malattia gestibile come l’influenza. Ma c’è anche il rischio che emerga una nuova variante che unisca le caratteristiche peggiori delle precedenti. Lo dice oggi in un’intervista a Repubblica il professor Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta, che aggiunge: «Non servono le chiusure. Abbiamo gli strumenti medici per controllare il virus, a patto di convincere tutti ad usarli. Se in Italia avessimo il cento per cento di vaccinazioni, il Covid già non sarebbe più un problema». La speranza è che il virus regredisca dalla sua virulenza e diventi come l’influenza, per la quale bisogna ricevere un vaccino annuale: «Però dobbiamo monitorare e fare sorveglianza ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Grazie a Omicron,-19 può diventare una malattia gestibilel’. Ma c’è anche ilche emerga unache unisca le caratteristiche peggiori delle precedenti. Lo dice oggi in un’intervista a Repubblica il professor Guido, docente alla Emory University di Atlanta, che aggiunge: «Non servono le chiusure. Abbiamo gli strumenti medici per controllare il virus, a patto di convincere tutti ad usarli. Se in Italia avessimo il cento per cento di vaccinazioni, ilgià non sarebbe più un problema». La speranza è che il virus regredisca dalla sua virulenza e diventil’, per la quale bisogna ricevere un vaccino annuale: «Però dobbiamo monitorare e fare sorveglianza ...

Advertising

AleFiorili : @marcati_piero @RobCalvano @Fiammetta1966 @MarcoRizzoPC Sono ingegnere informatico, in ogni caso è riportato su mol… - sbruffino : Anche noi se dovessimo aprire una rubrica a favore del lockdown per parlare di covid prenderemmo uno a caso dal web… - IzzoEdo : @valy_s @SilvestriMd Grande Valeria, finalmente anche tu hai capito che grazie ai vaccini il Covid-19 è una malatti… - zagaria_franco : @ImolaOggi Ecco un altro colpito dal covid! Fa sicuramente male al cervello! Silvestri, vergognati!!! - DanielaZini1 : Covid, la Corte dei Conti indaga sull'Aifa per aver rifiutato gli anticorpi monoclonali gratis -