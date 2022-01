Polizia del Congo arresta sospetti legati all’omicidio dell’ambasciatore italiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Polizia nella Repubblica Democratica del Congo orientale ha arrestato i membri di un gruppo presumibilmente collegato all’uccisione dell’ambasciatore italiano lo scorso anno e ai rapimenti più recenti di lavoratori delle ONG, ha affermato martedì un capo della Polizia provinciale. La morte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio Lo scorso febbraio, l’ambasciatore Luca Attanasio, la sua guardia Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lanella Repubblica Democratica delorientale hato i membri di un gruppo presumibilmente collegato all’uccisionelo scorso anno e ai rapimenti più recenti di lavoratori delle ONG, ha affermato martedì un capo dellaprovinciale. La morteLuca Attanasio Lo scorso febbraio, l’ambasciatore Luca Attanasio, la sua guardia

