“Ho preso le distanze da Alex”, Davide Silvestri svela cosa pensa dell’ex del GF Vip dopo il “teatrino” Delia-Soleil (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono lontanissimi ormai i tempi del sodalizio tra Alex Belli e Davide Silvestri. I due attori hanno condiviso tanto nella Casa del GF Vip, ma qualcosa si sarebbe definitivamente rotto, almeno da parte dell’ex attore di Vivere. Lo ha confidato nelle passate ore a Nathaly Caldonazzo, durante una critica riservata da quest’ultima all’ex Vippone. Davide... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono lontanissimi ormai i tempi del sodalizio traBelli e. I due attori hanno condiviso tanto nella Casa del GF Vip, ma qualsi sarebbe definitivamente rotto, almeno da parteattore di Vivere. Lo ha confidato nelle passate ore a Nathaly Caldonazzo, durante una critica riservata da quest’ultima all’ex Vippone.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : “Ho preso le distanze da Alex”, Davide Silvestri svela cosa pensa dell’ex del GF Vip dopo il “teatrino” Delia-Solei… - EraldoFR : @Crudeli45198835 IDEM, non saprei proprio chi votare al momento ... certo, ci sono politici che hanno preso le dist… - BellaClod : RT @imnichi_: Cosa vi aspettavate?! Vera amicizia?! Ma scherzate?! Una vera amica che non ha MAI detto cosa dicevano Raffaella etc alla dir… - elena_18_06 : @MinakoHanami @gi_ovy1968 @JustDesertsRose @topocazzo88 jessica però non ha preso le distanze dopo le parole di cla… - sunsetl87942354 : @Anchorhar Quando Jessica ha detto ai due che si voleva allontanare... Basciano diceva di No, e la incitava a conti… -